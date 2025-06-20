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Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İran-İsrail bağlantılı gelişmeler için İstanbul'da olağanüstü toplantı yapıyor

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri, İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantıda ele alıyor.

20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İran-İsrail bağlantılı gelişmeler için İstanbul'da olağanüstü toplantı yapıyor

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu vesilesiyle İstanbul'da olan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in saldırılarıyla tırmanan gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Bakanlar, Birliğin olağanüstü toplantısında İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeleri ele alacak.

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Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT Dışişleri DBK 51. Oturumuna katılacak.

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Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İran-İsrail bağlantılı gelişmeler için İstanbul'da olağanüstü toplantı yapıyor

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