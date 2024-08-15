Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Manisa
Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.34'te çıkan yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürerken, buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.
Bunun üzerine bölgedeki ekiplere takviye yapıldı.
Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.
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