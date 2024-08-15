Dolar
33.63
Euro
36.90
Altın
2,455.19
ETH/USDT
2,599.30
BTC/USDT
58,685.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale edilirken, farklı bir noktada çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Ahmet Bayram  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor

Manisa

Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.34'te çıkan yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürerken, buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.

Bunun üzerine bölgedeki ekiplere takviye yapıldı.

Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyenlerin yakalandığını bildirdi
Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor

Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor

Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı

MSB, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Manisalı öğrenciler bağlardaki hastalık ve zararlıları tespit için yazılım geliştirdi

Manisalı öğrenciler bağlardaki hastalık ve zararlıları tespit için yazılım geliştirdi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet