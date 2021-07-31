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Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

Fatih Hepokur   | 31.07.2021
Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi. Ayrıca ekipler, sokakta buldukları bir kediyi de mama ile besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlere doğru yaklaşması nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

AFAD ekipleriyle yaşlı vatandaşları evlerinden çıkartarak ilçe merkezine gönderdiklerini anlatan Zor, "Yangın mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı alıp gidiyoruz, evlerimizi geride bırakıyoruz." dedi.

AFAD gönüllülerinden Oğuzhan Yürük ise kriz masasının yönlendirmesiyle Manavgat'ın 40 kilometre yukarısındaki Ahmetler Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yürük, mahallenin yüzden 90'nın tahliye edildiğini kaydetti.

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