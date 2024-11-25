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Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı

Malatya Valiliği, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapalı olan Gürün-Pınarbaşı kara yoluna alternatif olarak Malatya-Doğanşehir-Sürgü-Adıyaman (Gölbaşı) kara yollarının kullanılması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.

Volkan Kaşik  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il bağlantı ve ilçe yollarının Valilik Afet Koordinasyon Merkezince sürekli takip edildiği belirtildi.

Malatya'nın batıya açılan önemli güzergahı Malatya-Darende kara yolunun trafiğe açık olduğu aktarılan açıklamada, "Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Gürün-Pınarbaşı kara yolu trafiğe kapalıdır. Bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sürücülerimizin trafiğe açık olan Malatya-Doğanşehir-Sürgü-Adıyaman (Gölbaşı) kara yolunu kullanmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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