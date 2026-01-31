Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,678.80
BTC/USDT
83,551.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Dilhan Türker Yıldız  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sertçelik'in, 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanıp tutuklandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, Sertçelik'in, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi

Jandarma, son iki haftadaki operasyonlarında 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile bir araya geldi

Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı

Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda son 5 günde 200 şüpheli yakalandı

Siber suçlara yönelik operasyonlarda son 5 günde 200 şüpheli yakalandı
Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı

Diyarbakır ve Manisa'daki "Narkokapan" operasyonlarında 445 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet