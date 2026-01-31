Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Sertçelik'in, 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanıp tutuklandığını hatırlattı.
Bakan Yerlikaya, Sertçelik'in, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
🟥 “Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2026
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü… pic.twitter.com/1h25Quc7SX