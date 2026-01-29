Dolar
Gündem

Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığınca son 2 haftada 26 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 171 göçmen kaçakçısından 59'u tutuklandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 2 haftada 26 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, operasyonlar, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ile Van'da havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu gerçekleşti.

Jandarma ekiplerince 171 göçmen kaçakçısı yakalandı, 86 araç ve 8 bot ele geçirildi.

Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı
