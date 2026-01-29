Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığınca son 2 haftada 26 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 171 göçmen kaçakçısından 59'u tutuklandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 2 haftada 26 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
"Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine Geçit Yok: 59 TUTUKLAMA"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2026
Jandarmamız tarafından 26 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 171 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakaladık❗
🔻59'u TUTUKLANDI.
🔻21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin… pic.twitter.com/39QPX1hXMO
Açıklamaya göre, operasyonlar, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ile Van'da havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu gerçekleşti.
Jandarma ekiplerince 171 göçmen kaçakçısı yakalandı, 86 araç ve 8 bot ele geçirildi.
Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.