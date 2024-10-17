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Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için Beyrut'tan hareket eden charter uçak son varış noktası olan İstanbul Havalimanı'na indi.

Gökhan Yılmaz  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları uçakla İstanbul'a geldi

Istanbul

Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan ve 169 yolcu taşıyan charter uçağı önce Çukurova Havalimanı’na iniş yaptı.

Burada 110 Türk vatandaşı işlemlerin ardından ayrılırken, kalan 69 yolcu ile hareket eden uçak İstanbul Havalimanı'na vardı.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan vatandaşlar, Türkiye'ye döndükleri için mutluluklarını dile getirdi.

Pasaport işlemlerinin ardından valizlerini alan vatandaşlar havalimanından ayrıldı.

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