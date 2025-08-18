Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk, Ali Osman Kaya  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İstanbul

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ek ipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre otobüsteki 35 yolcudan 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
