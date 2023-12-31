Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kocaeli
Otoyolun Ankara istikameti Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ve ciplerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçları kaldırma çalışması sürerken, yolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli bölgesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş olup, can kaybı olmayıp 4 hafif yaralı bulunmaktadır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiş olup, trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Lütfen trafik kurallarına uyalım!" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.