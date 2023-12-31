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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kadir Yıldız, Tahir Turan Eroğlu  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli

Otoyolun Ankara istikameti Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ve ciplerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçları kaldırma çalışması sürerken, yolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli bölgesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş olup, can kaybı olmayıp 4 hafif yaralı bulunmaktadır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiş olup, trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Lütfen trafik kurallarına uyalım!" ifadelerini kullandı.

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