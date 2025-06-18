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Yaşam

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı

Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kerim Yavuz  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Kocaeli'de TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı Fotoğraf: Kerim Yavuz/AA

Kocaeli

Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, 1 Mart Vapur İskelesi'ne demirledi.

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Yerli ve milli cihazlarla donatılan sahil güvenlik botunu ziyarete gelenler, botun özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretçiler, ziyaretlerinin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek gurur duyduklarını ifade etti.

Ziyaretçi Ali Fuat Civelek, 40 yıldır kaptanlık yaptığını belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığının 43. yıl dönümünü kutladı.

Botu gezme şansı elde ettiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Civelek, gurur duyduğunu kaydetti.

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