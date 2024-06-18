Dolar
32.75
Euro
35.12
Altın
2,316.75
ETH/USDT
3,446.20
BTC/USDT
65,631.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

Kutsal topraklara hac ibadeti için gelen Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu.

Sarp Özer  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

Ankara

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu

Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.

Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.

Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara zararlı 2 bin 158 dijital içeriğe müdahale
Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu
Türkiye, Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu
İsrail polisinden Batı Kudüs’te düzenlenen gösteriye müdahale

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklardaki Türk hacılar için "Danışma Hattı" kurdu

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurban etlerini 20 bölgede dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, 36 bin 750 bağışçının kurban hissesini Filistinlilere ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı, 36 bin 750 bağışçının kurban hissesini Filistinlilere ulaştıracak
Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 17'ye yükseldi
Diyanet, 84 bin 942 hacı adayını 655 otobüsle Arafat'a taşıyacak

Diyanet, 84 bin 942 hacı adayını 655 otobüsle Arafat'a taşıyacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet