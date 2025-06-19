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Gündem

Yaz döneminde Kur'an kursları 30 Haziran'da başlayacak

Yaz döneminde Kur'an kursları, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Fırat Taşdemir  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Yaz döneminde Kur'an kursları 30 Haziran'da başlayacak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek yaz dönemi için Kur'an kursları başvuruları başladı.

Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

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Kur'an kurslarında ayrıca 10 ile 18 yaş arası öğrenciler için yatılı eğitim imkanı da sağlanacak.

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