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Bakan Yerlikaya, aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalara videolu paylaşımla dikkati çekti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalara videolu paylaşımla dikkati çekti.

Semih Erdoğdu  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Bakan Yerlikaya, aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalara videolu paylaşımla dikkati çekti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

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Kazada, bir vatandaşın yaralandığını, bir vatandaşın ise hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha yitirmeyecektik. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i 'hız' kurallarına uymamaktan meydana gelmiş ve hız kurallarına uymadığı için 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde 'hız ihlali' nedeniyle her gün 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var, trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Hızdan değil, hayattan yana olalım, güvenli yollar, huzurlu yolculuklar."

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