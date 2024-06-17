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Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Muharrem Cin  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Kütahya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Alınan bilgiye göre, motosikletiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyreden Yasin İ. (17), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yasin İ. ile yanındaki Berat Ç. (17), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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