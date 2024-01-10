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Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor

Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımın açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Muharrem Cin, Serdar Yiğit  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Kütahya kent merkezi ile Domaniç-İnegöl kara yolunda kar etkili oluyor Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

İl genelinde dün başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde belediye, Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlanan şehirler arası yollarda ise Karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 11 santimetre ölçüldü.

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