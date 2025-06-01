Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,510.10
BTC/USDT
104,307.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Zeynep Duyar  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz: İsrail, çocuk öldürerek kendi sonunu hazırlıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Benzer haberler

Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Kurban Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da denetimlerini sürdürdü

İşgal altındaki Batı Şeria’da artan et fiyatları, Filistinlilerin kurban kesmesini de güçleştirdi

İsrail'in ablukası ve soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde bu yıl da kurban pazarları boş kaldı

İsrail'in ablukası ve soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde bu yıl da kurban pazarları boş kaldı
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu

AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi

Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet