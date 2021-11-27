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Kuşadası'nda çarşıda çıkan yangın çok sayıda iş yerinde hasara neden oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çarşıda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda iş yerinde hasar oluştu.

İbrahim Uzun   | 27.11.2021
Kuşadası'nda çarşıda çıkan yangın çok sayıda iş yerinde hasara neden oldu Fotoğraf: İbrahim Uzun - Anadolu Ajansı

Aydın

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Kuştur mevkisinde kış döneminde kapalı olan 48 iş yerinin bulunduğu çarşıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine İzmir'den de takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangının akaryakıt istasyonuna sıçrama ihtimali nedeniyle önlem alındı, yol trafiğe kapatıldı.

İlçedeki birçok noktadan görülen yangın, güçlükle söndürüldü.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, çarşıya gelerek çalışmaları inceledi.

Yücel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Mal kaybı konusunda daha sonra tespitler yapılacaktır. Mevsim sonu olması nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması da sevindirici. Yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından oluşan zarar tespit edilecek." dedi.

Yücel, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını sözlerine ekledi.

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