Kurtulmuş: Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturacaktır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturmayı başaracaktır." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları ile iftar programında konuştu.
Kurtulmuş, konuşmasında, "Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturmayı başaracaktır." ifadesini kullandı.
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