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Kurban bayramı namazı kılındı

Vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla camilere gelerek bayram namazı kıldı.

Fatih Gökbulut, Emrullah Cesur  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Kurban bayramı namazı kılındı

Ankara

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerine gelen bazı vatandaşlar ise avluda saf tuttu.

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Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Cami avlularında lokum ve çikolata ikramında bulunuldu.

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