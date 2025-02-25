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Küçükçekmece'de alt geçitteki su birikintisi öğrencilere zor anlar yaşattı

Küçükçekmece'de alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.

Mikail Bıyıklı  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Küçükçekmece'de alt geçitteki su birikintisi öğrencilere zor anlar yaşattı

İstanbul

Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde İstanbul Ticaret Odası Kanarya İlkokulu'na geçmek için kullanılan alt geçitte sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su birikintisi oluştu.

Burayı kullanan öğrenciler, merdivenlerden indiklerinde oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı öğrenciler ebeveynlerinin yardımıyla su birikintisinden geçerken, bazıları da buraya konulan taşlara basarak ilerledi.

Öte yandan, alt geçidi kullanan öğrencilerin su birikintisi nedeniyle yaşadıkları zor anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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