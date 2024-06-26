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Korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde 5,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı tatilinde korunan alanları toplam 5 milyon 338 bin 557 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, en fazla Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı'na gidildiğini açıkladı.

Mustafa Çalkaya  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde 5,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ankara

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yönetiminde 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 110 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı ve 108 sulak alan olmak üzere toplam 662 korunan alan bulunduğu bilgisini verdi.

Bu alanlardan 49 milli park ve 265 tabiat parkının vatandaşlar tarafından ziyaret edilebildiğine dikkati çeken Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün bu sahalarda insan-doğa dengesini gözeterek sürdürülebilir bir doğa anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Yumaklı, korunan alanlarda gerçekleştirilen sosyal donatı yatırımlarıyla ziyaretçi sayılarının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Yaban hayatının korunduğu, aynı zamanda vatandaşlarımızın da doğayla iç içe vakit geçirebildiği korunan alanlarımızın özellikle uzun bayram tatillerinde milletimizden teveccüh görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kurban Bayramı'nı da idrak ettiğimiz 15-23 Haziran tarihlerini kapsayan 9 günlük tatil süresince korunan alanlarımız toplam 5 milyon 338 bin 557 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayımız bu yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon 906 bin 385, geçen yılki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 4 milyon 601 bin 672 olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla ziyaret Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'na

Kurban Bayramı tatilinde en fazla ziyaret edilen korunan alanlara ilişkin bilgileri paylaşan Yumaklı, şunları kaydetti:

"9 günde toplam 903 bin kişinin ziyaret ettiği Ayvalık Adaları Tabiat Parkı birinci sırada yer alırken burayı 578 bin kişinin ziyaret ettiği Beydağları Sahil Milli Parkı izledi. 571 bin 427 ziyaretçiyi ağırlayan Marmaris Milli Parkı, 224 bin 336 kişinin ziyaret ettiği Ormanya Tabiat Parkı ve 191 bin 445 kişinin ziyaret ettiği Beyşehir Gölü Milli Parkı da en fazla ziyaretçi ağırlayan ilk 5 alan içinde yer aldı. Bu minvalde, korunan alanlarımızın sayısını artırmak ve geliştirmek üzere çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da içimizi yakan orman yangınlarının önlenmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami özeni göstermelerini bekliyoruz."

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