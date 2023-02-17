Dolar
18.86
Euro
20.06
Altın
1,824.24
ETH/USDT
1,655.60
BTC/USDT
23,730.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Savaş Güler   | 17.02.2023
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
Venezuela arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı
Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor

Benzer haberler

Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

Evini depremzede aileye açan hayırsever, annesinin yanına yerleşti

Depremzede, enkaz altındaki 72 saati Konya'da tedavi gördüğü hastanede anlattı

Enkazdan 70 saat sonra kurtardıkları kadının kendilerini sakinleştirmeye çalışmasını unutamıyorlar

Enkazdan 70 saat sonra kurtardıkları kadının kendilerini sakinleştirmeye çalışmasını unutamıyorlar
Meslek liselilerin yaptığı "mobil ekmek fırını" Hatay'a gönderildi

Meslek liselilerin yaptığı "mobil ekmek fırını" Hatay'a gönderildi
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı

Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet