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Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı

Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

Savaş Güler, Melike Keskin   | 25.11.2022
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddialarına ilişkin 2 şüpheliye gözaltı

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rehabilitasyon Merkezi'mizde yaşanan olay gece tüm yönleriyle incelenmiş. Sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır."

Konya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama ise şunlar kaydedildi:

"24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

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