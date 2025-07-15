Dolar
40.23
Euro
47.07
Altın
3,362.63
ETH/USDT
2,987.50
BTC/USDT
116,986.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaretinde konuşuyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yayındayız.
logo
Gündem

Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Abdullah Doğan, Ali Toklu  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Ali Toklu/AA

Konya

Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarla yürütülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: 15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FETÖ'ye yönelik "sınav usulsüzlüğü" soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Konya'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Grand Kartal Otel yangını davasında tanıklar dinlenildi

Çorum'da ekili alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet