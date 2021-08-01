Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alındığı, böylece gözaltı sayısının 14 olduğu bildirildi.

Zehra Melek Çat   | 01.08.2021
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, yürütülen soruşturmada gelinen aşamada halen firari olan şüphelinin ailesinden 1 kişinin daha gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 14 olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 140 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek

Benzer haberler

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Konya'da kuraklığın etkisiyle birçok baraj, göl ve gölet dip seviyeleri gördü

Bakan Gül: Konya'daki silahlı saldırının etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var

Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi

Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin cenazesi toprağa verildi
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak

Sağlık Bakanı Koca: Konya'nın acısı ortak