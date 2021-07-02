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Konya YHT Garı'nda kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası oluşturuldu.

Savaş Güler   | 02.07.2021
Konya YHT Garı'nda kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Konya

İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından yolcu bekleme salonunda oluşturulan aşı merkezinde, randevu almadan Kovid-19 aşısı olunabiliyor.

Vatandaşlar, tren garında ara ara yapılan anonslarla aşı uygulama merkezine yönlendirildi.

Merkezde aşı olan yolculardan Kenan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini oldukça iyi hissettiğini söyledi.

Üçüncü doz aşısını yaptırdığını ifade eden Yılmaz, "İnşallah herkes aşısını olur ve bu virüsten bir an önce kurtuluruz." dedi.

Tren garı çalışanlarından Bayram Özünal ise bugün kurulan merkezde ilk aşısını olduğunu belirterek, herkesin aşısını yaptırmasını istedi.

Tren garında kurulan merkezde yolcular ve gar çalışanlarının yanı sıra isteyen tüm vatandaşlar aşı olabiliyor.

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