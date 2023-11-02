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Konutların turizm amaçlı kiralanması ve emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsa Toprak  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Konutların turizm amaçlı kiralanması ve emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Ankara

Konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği kanunla, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kapsam dışında tutuldu.

Kanunla, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek.

Kanunun, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin hükümleri 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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