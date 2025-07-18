Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.
Ankara
Sayıştayın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından seçim yapılacak.
Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.
Seçime katılmak isteyenlerin, kuruma 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.