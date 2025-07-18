Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak; Bitlis Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Muş/13.00/13.30/14.00/Bitlis/15.30/16.30/19.15)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, temaslarda bulunacak.
(Manisa/09.00-18.00)
3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk hayvanların teslimini gerçekleştirecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.
(Iğdır/10.00/14.30/15.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İş Gücü Piyasasında Gençler" bültenini ve haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(İstanbul/14.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1. çeyreğe ilişkin finansal hesaplar ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, Bedevi Araplara yönelik yeniden başlayan şiddet olayları, İsrail’in Suriye’ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.
(Süveyda/Şam/Kudüs)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluk anlaşması imza töreni yapılacak.
(İstanbul/11.30)
2- Futbol, basketbol ve voleybolda transfer çalışmaları takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.