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Ekonomi

Finans şirketlerince kullandırılan kredilerdeki KKDF kesintisi oranları düzenlendi

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı, döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.

Mert Davut  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Finans şirketlerince kullandırılan kredilerdeki KKDF kesintisi oranları düzenlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak tespit edildi.

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Faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde söz konusu oran yüzde 0 oldu.

Karar, yarından itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.


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