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KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Tosun   | 09.02.2022
KKTC'deki Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

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