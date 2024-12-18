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KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Mehmet Kemal Firik  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, Uluslararası Final Üniversitesinin destekleriyle, başkent Lefkoşa'daki Mevlevihane'de Şeb-i Arus töreni yapıldı.

Kıbrıs Türklerinin ilgi gösterdiği törende, Türkiye'den gelen sanatçıların da katılımıyla tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi sunuldu.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş, törende yaptığı konuşmada, büyük bir mutasavvıf, düşünür, alim ve gönül insanı Hazreti Mevlana'nın, yaşantısıyla yüzlerce yıldır hoşgörü, iyilik, barış ve kardeşliğin sembolü olarak insanlığa yol gösterdiğini hatırlattı.

Aktaş, "Kuşkusuz ancak aşkla yazılmış bir eser 7,5 asır ayakta kalabilir. Hazreti Mevlana eserlerini öyle bir aşkla meşk etmiş ki, vuslatından 751 sene sonra dahi bir araya geliyor, onun düğün gecesinde onu hayırla, muhabbetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enstitü olarak, başta KKTC olmak üzere birçok ülkede Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli gibi birçok değeri ve onların yüzyıllar boyunca oluşturduğu müktesebatı tüm insanlığa duyurmak ve tanıtmak için çaba harcadıklarını belirten Aktaş, programın düzenlenmesine katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür etti.

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