Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,934.30
BTC/USDT
41,708.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KKTC'de 'Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Çanakkale’den İstiklal Marşı’na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

19.03.2022
KKTC'de 'Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Ankara

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay Doğu Aydın ve askeri erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

YEE'de gerçekleştirilen etkinlik, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun İstiklal Marşı'nın ardından Çanakkale türkülerini icrası ile başlarken konferans salonundaki panelle devam etti.

Moderatörlüğünü Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal'ın üstlendiği panel, Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız ve Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser'in Çanakkale ve İstiklal Marşı ve Kıbrıs’ta Çanakkale esirleri konularında yaptıkları söyleşilerle sürdü.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, panelin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.

Etkinlik, Prof. Dr. Ulvi Keser'in arşivinde bulunan "Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Benzer haberler

KKTC'de 'Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi

KKTC'de 'Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi

KKTC'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi

Türkiye, deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

KKTC'de yoğun kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Antalya Diplomasi Forumu toplantıları Davos toplantılarını geçmiştir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Antalya Diplomasi Forumu toplantıları Davos toplantılarını geçmiştir
Türkiye'nin KKTC ve BAE ile imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin KKTC ve BAE ile imzaladığı anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı