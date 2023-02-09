Dolar
18.83
Euro
20.18
Altın
1,874.44
ETH/USDT
1,651.30
BTC/USDT
22,949.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 100 ağır iş makinesi ve kamyon yola çıktı.

Mehmet Kemal Firik   | 09.02.2023
KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi

Lefkoşa

KKTC'deki 5 belediye, kamu ve özel şirketler ile iş insanlarına ait vinç, ekskavatör, kepçe, dozer, tır, kamyon, petrol ve su tankerinden oluşan 100 araç, Gazimağusa Limanı'ndan gemiye yüklenerek İskenderun Limanı'na hareket etti.

Geminin bugün öğle saatlerinde İskenderun Limanı'na ulaşması ön görülüyor.

Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iş makinelerinin İskenderun'a ulaştıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılacağını söyleyerek, "Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi
Hatay'da 3’ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi

KKTC, deprem bölgesine 100 ağır iş makinesi ve kamyon gönderdi

Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor

KKTC'nin askeri ve sivil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti

KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor

KKTC, Türkiye'deki deprem bölgesine 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderiyor
Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı protokolü imzalandı

Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı protokolü imzalandı
KKTC'den BM Güvenlik Konseyinin Barış Gücü kararına tepki

KKTC'den BM Güvenlik Konseyinin Barış Gücü kararına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet