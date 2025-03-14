Kızılaydan ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği
Türk Kızılayınca, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine yemek verildi.
Ankara
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi'nde, ihtiyaç sahipleri için yemek pişirilmesi ve dağıtılmasına katıldı.
Yılmaz, aşçılarla tencerelerde pişen yemekleri karıştırdı, ardından dağıtım sürecine destek verdi.
Fatma Meriç Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aşevinin tarihi bir miras olduğunu belirterek "İçinde bulunduğumuz aşevi, 106 yıllık bir emanet. Burada her gün ortalama 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor." dedi.
Ramazan ayının iftar sofraları etrafında bir araya gelinen özel günler olduğunu ve bu ayda daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabildiği aktaran Yılmaz, yurt genelinde aşevlerinde günde ortalama 60 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.
Kızılayın afetlerde beslenme hizmetinin ana sorumlusu olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bizler için aşevi, sadece geleneğimizin yaşatıldığı, dayanışmanın ve paylaşmanın yapıldığı, alan el ile veren elin bir araya geldiği, insanların adak kurbanlarını yerine getirmek için uğradığı bir yer değil. Aşevleri, afet dönemlerinde hızla kapasitesini artırarak ortalama 1 milyon kişiye hizmet verme imkanı sağlıyor. Bulunduğumuz aşevi ise afet dönemlerinde kapasitesini 10 bin kişiye kadar çıkarabiliyor ve 15 bin kişiye çorba ikram edebiliyor."
Hayırseverler SMS ile bağış yapabiliyor
Öte yandan, hayırseverler, Kızılayın ramazan yardımları kapsamında tüm operatörlerden 1877'ye "İFTAR" veya "SAHUR" yazarak 180 lira bağış yaptığında, bu tutar Türk Kızılay aşevlerinde bir kişilik öğün olarak kullanılıyor.
Benzer şekilde, "FİTRE" veya "FİDYE" yazarak 180 lira bağışta bulunabilir ya da diledikleri miktarı bankalar, "kizilay.org.tr" internet adresi veya 168 Çağrı Merkezi aracılığıyla iletebilirler.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.