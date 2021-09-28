Kişisel Verileri Koruma Kurulu: İşverenin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesi kanuna aykırı değil
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
Ankara
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