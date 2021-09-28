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Gündem, Koronavirüs

Kişisel Verileri Koruma Kurulu: İşverenin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesi kanuna aykırı değil

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Kemal Karadağ   | 28.09.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurulu: İşverenin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesi kanuna aykırı değil

Ankara

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