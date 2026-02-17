Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kırşehir'de kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Kırşehir
Kent merkezinde ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Terme ve Atatürk caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, cadde ve sokaklardaki mazgalların tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.
Polis ekipleri ana yol ve cadde aralarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
Merkezin yanı sıra ilçelerde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.