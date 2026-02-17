Dolar
43.73
Euro
51.82
Altın
4,865.79
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
67,341.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de "Valiler Buluşması" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akşam yemeği öncesinde çocuklar sevgi gösterisinde bulundu
logo
Gündem

Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kırşehir'de kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Serkan Güner  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Kent merkezinde ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Terme ve Atatürk caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, cadde ve sokaklardaki mazgalların tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polis ekipleri ana yol ve cadde aralarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

Merkezin yanı sıra ilçelerde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu

"Türkçenin bayraktarı Aşık Paşa"nın torunları, yazdıkları hikaye ve şiirlerle Türk diline sahip çıkıyor

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Son 65 yılın en kurak illeri arasında yer alan Kırşehir'de bilinçli su tüketimi uyarısı

Son 65 yılın en kurak illeri arasında yer alan Kırşehir'de bilinçli su tüketimi uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet