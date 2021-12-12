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Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Ukrayna'da yakalanıp Adana'ya getirildi

Adana'da "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyeliğinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari hükümlü Ukrayna'da yakalandı.

Yusuf Koyun   | 12.12.2021
Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Ukrayna'da yakalanıp Adana'ya getirildi Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Adana'da 2009'da düzenlenen "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" operasyonunda yakalanıp cezaevine gönderilen ve dava sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Doğan Efe'nin çarptırıldığı 21 yıl hapis cezası 2020'de Yargıtay tarafından onandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Efe'nin yurt içinde izine ulaşamadı.

KOM ekipleri, yaptıkları çalışmayla Efe'nin hakkındaki kararın kesinleşmesinden yaklaşık bir ay önce Ukrayna'ya kaçtığını belirledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle firari hükümlü hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, operasyonla yakalanıp Adana'ya getirildi.

Çeşitli suçlardan da emniyette kaydı bulunan Ali Doğan Efe'nin, silahını tabutta saklayıp mezarlıklarda gizlendiği için çevresinde "Tabut Ali" lakabıyla tanındığı belirtildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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