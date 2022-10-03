Dolar
18.54
Euro
18.17
Altın
1,697.04
ETH/USDT
1,327.70
BTC/USDT
19,570.00
BIST 100
3,392.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde defnedildi.

Esma Küçükşahin   | 03.10.2022
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kayseri

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Cerit'in (42) naaşı, Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Buradaki karşılama töreninden sonra şehidin cenazesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından mahalle camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin eşi Sabriye, kızı Defne Cerit ile ailesinin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmiş, bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit ile Ekrem Kılıç'a çarpmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Cerit, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Müzisyen Onur Şener cinayeti) Dava sürecini çok yakından takip edeceğiz
'Türkiye ne kazandıysa siyasi istikrar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvenden kazanmıştır'
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Benzer haberler

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Kırklareli asırlık camilere ev sahipliği yapıyor

Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit oldu

Kadın itfaiyeci sevdiği mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor

Kadın itfaiyeci sevdiği mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor
Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu
Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet