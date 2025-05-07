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Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler kasıma kadar yasaklandı

Kırklareli Valiliği, 8 Mayıs-31 Ekim'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Özgün Tiran  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler kasıma kadar yasaklandı

Kırklareli

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Bu konuda duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

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