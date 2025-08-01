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Bakan Yumaklı, sosyal medyada orman yangınlarına ilişkin dezenformasyonun devam ettiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor." açıklamasında bulundu.

Seda Tolmaç  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Bakan Yumaklı, sosyal medyada orman yangınlarına ilişkin dezenformasyonun devam ettiğini bildirdi

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

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Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar çıktığını anımsatan Yumaklı, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) bu yangıları tek tek söndürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medyada "dezenformasyon yangını"nın hız kesmeden devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk 'Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler' kitapçığını da paylaştık. Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor. Çünkü burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor, yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var, nem düşük değil ama etkileşim yüksek. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2 asra yakın tecrübesi ve orman kahramanlarımızın emeğiyle, ormanlarımızı da gerçekleri de korumaya devam edecek. Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek. Bu fedakar emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yokluğa mahkum edeceğiz."

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