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Kırıkkale'de gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Muhammet Fatih Gökmen   | 13.02.2023
Kırıkkale'de gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale

Kırıkkale'de 9'u çocuk 13 yabancı uyruklu kişi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gürler Mahallesi Millet Bulvarı'nda bir evde kalan 13 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Evde bulunan mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendikleri değerlendirilen K.E. (16), R.D. (40), M.A. (2), E.A. (3), M.A. (28), Z.A. (30), N.A. (4), A.A. (12), B.A. (25), S.R. (14), M.A. (4), H.A. (7) ve M.A'nın (8) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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