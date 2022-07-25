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Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Halil İbrahim İdik   | 25.07.2022
Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale


İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan 14 kişi taburcu edildi.

Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

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