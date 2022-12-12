Dolar
18.63
Euro
19.62
Altın
1,781.59
ETH/USDT
1,255.90
BTC/USDT
17,057.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kirazlı-Başakşehir ve Bahariye-Olimpiyat Metrolarında seferler bir süre yapılamadı

İstanbul'da, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarında teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Ferhat Yasak   | 12.12.2022
Kirazlı-Başakşehir ve Bahariye-Olimpiyat Metrolarında seferler bir süre yapılamadı

Istanbul

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." bilgisine yer verildi.

Daha sonra Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda ise her iki metro hattında seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

Bu arada bir süre metroda arızanın giderilmesini bekleyen yolcular, daha sonra araçtan inip raylarda ve kenar yolda yürümek zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, seferlerin durması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kirazlı-Başakşehir ve Bahariye-Olimpiyat Metrolarında seferler bir süre yapılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kirazlı-Başakşehir ve Bahariye-Olimpiyat Metrolarında seferler bir süre yapılamadı

Kirazlı-Başakşehir ve Bahariye-Olimpiyat Metrolarında seferler bir süre yapılamadı

Yozgat'ta doğal gaz hattı zarar görünce kente gaz akışı durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: (Hızlı tren) Önümüzdeki aylarda Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direği devrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet