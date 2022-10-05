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Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Şıhılmahşe​​​​​​​" coğrafi işaretle tescil edildi.

Cebrail Caymaz   | 05.10.2022
Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

Kilis

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Şıhılmahşe​​​​​​​" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Servet Ramazan, girişimler sonucunda "Şıhılmahşe"nin coğrafi işaret tescil belgesini teslim aldıklarını belirtti.

Belediye olarak kente özgü birçok ürüne coğrafi işaret almak için girişimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini aktaran Ramazan, emeği geçenlere teşekkür etti.

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