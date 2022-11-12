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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 milyon 200 bin konut yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 milyon 200 bin konut yenilendi, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.11.2022
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 milyon 200 bin konut yenilendi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlığın ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili infografik ve İstanbul'un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayanların duygularını anlattığı videoyu paylaştı.

Kurum'un ​​​​​​​"Neden mi kentsel dönüşüm?", "Neler mi yaptık?" başlıklarıyla yaptığı paylaşımda, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiği vurgulandı.

Paylaşımda, "3 milyon 200 bin konut yenilendi, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda oturuyor." bilgisi yer aldı.

"İstanbul'da 93 bin konutun dönüşümü sürüyor"

İstanbul'da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında ise 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü bildirildi.

Bakanlıkça İstanbul'da Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan mahallelerinde on binlerce konutun teslim edildiği, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı'nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı.

"Ankara'da 39 bin konutluk kentsel dönüşüm"

Ankara'da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğü aktarılan paylaşımda, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.

Video paylaşımında İstanbul'un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların duygularına yer verilerek, gerçekleştirilen kentsel dönüşümün önemi vurgulandı.

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