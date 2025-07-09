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Yaşam, insana dair

İzmir'de belediyeden umudunu kesen hak sahipleri, konut projesini kendileri tamamlamak istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, belediyeden tapularının devredilmesini talep ederek, binalarını kendileri tamamlamak istiyor.

Metin Aydemir  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
İzmir'de belediyeden umudunu kesen hak sahipleri, konut projesini kendileri tamamlamak istiyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2011'de Karabağlar ilçesinde Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerindeki hak sahipleriyle anlaşarak Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattı. Projenin 1 ve 2. etabı 2018 yılında tamamlanırken, 3 ve 4. etap inşaatları yarım kaldı. Bölgede yıkımı tamamlanan bazı yerlerde hala molozların durduğu, temellerinin atılmadığı görülüyor.

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Bu süreçte kiraya çıkan kentsel dönüşüm mağduru 400 hak sahibi ise evlerine kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Belediyenin sağladığı kira desteğinin de süreç içerisinde yetersiz kaldığını öne süren hak sahipleri, yetkililerle görüşüp bu sorunun da çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

"Tapularımızı bizlere devredin"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, AA muhabirine, yaşadıkları mağduriyetin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Projenin 2011'den bu yana devam eden problemlerin hak sahiplerini çaresizliğe ittiğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"İşin doğrusu herhangi bir değişiklik olmadan sorun devam ediyor, çözüm üretilemiyor. Biz 1,5 yıldır Cemil Tugay'a ulaşamadık. Bizlerin derdiyle dertlenmeyecekseniz, tapularımızı bizlere devredin. Bizler de kendi başımızın çaresine bakalım. Özel müteahhitlerle başlayalım. Artık başka çare kalmadı. Mahalleli olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Türkiye'nin gündemine oturan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin prestij sorunu olan bir mağduriyetle ilgili mahallemize gelip bizlerle hiçbir şekilde görüşülmedi. Biz de diyoruz ki Sayın Cemil Tugay, biz masadayız, çözüm masasındayız. Sizlerden ricamız İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden bu konunun iptalini sağlayın. Bize tapularımızı geri verin. Mahalle olarak o hüküm bizde vardır. O güç, kudret de bizde var."

"Çok mağdur, çok perişan ettiniz bizi"

Hak sahiplerinden 80 yaşındaki Hüseyin Akça da verilen sözlerin yerine getirilmemesinin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Mağdur edildiklerini vurgulayan Akça, "Yüzde 90 engelim var. Bize iki yıllığına teslim etmek için kağıt imzalattınız. Bunun süresi nereye kadar gidecek, ne zaman olacak? Bizi bu yaşta mağdur ettiğiniz yetmiyor mu? Toplantılara gele gele usandık artık. Bıktık yani. Ben bu yaşta, engelli halimle bıktım yani. Çok mağdur, çok perişan ettiniz bizi. Bizim yakamızı bırakın, malımızı verin bize." diye konuştu.

Mağdurların avukatı Samet Yağar ise süreçle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine "hak kayıp davası" adı altında birçok dava açtıklarını kaydetti.

Davalar hakkında hazırlanan bilirkişi raporunun lehlerine olduğunu anlatan Yağar, "Bu davalar sonuçlandığı takdirde belediyenin bütçesine büyük yük oluşturacaktır. Bu nedenle kamu zararına sebebiyet vermemesi için buradan Sayın Cemil Tugay ve Sayın Özgür Özel'e çağrımızdır: Uzlaşmaya açığız." dedi.

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