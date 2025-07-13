Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,960.60
BTC/USDT
117,868.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları projeleri "Bakanlığın" devralmasını istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karabağlar ve Gaziemir'de başlattığı konut projeleri ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, sorunun çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devreye girmesini istiyor.

Metin Aydemir  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İzmir'de kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları projeleri "Bakanlığın" devralmasını istiyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası kamuoyunda kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları olarak anılan hak sahipleri, yaşadıkları probleme çözüm arıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2011'de Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etap hak sahipleri, inşaatların yarım kalması nedeniyle konutlarına kavuşamadı.

Gaziemir ilçesindeki Aktepe ve Emrez mahallelerinde ise 2022 yılında başlatılan projenin birinci etabının yapımı için belediye iştiraki İZBETON AŞ ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Ancak geçen sürede inşaattaki ilerleme yüzde 10 seviyesinde kaldı.

Belediyenin yetersiz kaldığını ifade eden hak sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devreye gireceği formüller üzerinde duruyor.

"Belediyenin üye başına çıkarttığı rakam 8,5 milyon lira"

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İZBETON AŞ yöneticilerinin usulsüzlükleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, bu dosyanın adı geçen yolsuzluk soruşturmasıyla birleştirilmesini talep edeceklerini belirtti.

İnşaat için istenen paranın sürekli arttığına dikkati çeken Alpyavuz, "Bu enkazı kaldırmak için belediyenin bir üye başına çıkarttığı rakam 8,5 milyon lira. Kendilerinin hazırladığı bilirkişi raporunda bu inşaatın tamamlanması için 1 milyar 260 milyon lira gibi bir para istiyorlar. Bu da bir üyeye yaklaşık 8,5 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim şu ana kadar ödediğimiz bugünün parasıyla yaklaşık para 3,5 milyon lira. Ekstra daha 8,5 milyon lira verecek bizim, hiçbir üyemizin gücü yok." diye konuştu.

Alpyavuz, inşaatın durması nedeniyle diğer etapların da başlayamadığını, belediyenin projede tapularına şerh koyduğu mahalle sakinlerinin de mağdur edildiğini savundu.

Sorunun çözülmesini istediklerini dile getiren Alpyavuz şunları kaydetti:

"Olayın hiçbir zaman siyasi tarafında olmadık. Olmak da istemiyoruz. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki, maalesef belediye bu sorunu çözemiyor. Ya çözmek istemiyor ya çözemiyor. Günün sonunda da biz bu manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu manzarayla karşı karşıya kaldığımız için de Bakanlık mı müdahale edecek bu işe yoksa CHP Genel Merkezi bir çözüm bulup, bize mi ulaşacak bilmiyorum ama bu enkazın kaldırılmasını, üyelerin mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

Emekli ikramiyesini projeye yatırdığını anlatan kooperatif mağduru Hatice Koçak da emeklerinin heba olduğunu anlattı.

İnşaatın kısa sürede tamamlanacağını düşünerek kiraya çıktığını belirten Koçak, "Bu kiralara dayanabileceğim zaten benim bir yıl gibiydi. Buraya geleli şu anda iki yıl oldu. Geldiğim günden beri hiçbir ilerleme kaydedemedik. Amacımız siyasi değil. Sonuçta biz evimize kavuşmak istiyoruz. Yıllarımın birikimini buraya yatırdım bir evim olsun diye ama ilerleme kaydedilmiyor." ifadelerini kullandı.

"Bekardım, evlendim 12 yaşındaki çocuğumun da göremeyeceğini düşünüyorum"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu da Karabağlar'daki projenin 14 yıldır bitirilemediğini söyledi.

Sürecin yönetimi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Bu iş 2011 yılında başlarken bekardım. 2012 yılında evlendim, 12 yaşında bir çocuğum var. Çocuğumun da göremeyeceğini düşünüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesinden umudumuz kalmadı. O yüzden bu işi bir an önce Çevre Şehircilik Bakanlığının devralmasını istiyoruz. Daha önce girişimiz oldu ama lakin İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgilenmediği, teknik olarak bir iş yapmadığı için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı devreye girmedi. Bizim buradaki isteğimiz bugün yapılan tutuklamalar, usulsüzlükler var iken Bakanlık artık beklemede kalmasın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı
Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor
15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek
Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor

Benzer haberler

İzmir'de kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları projeleri "Bakanlığın" devralmasını istiyor

İzmir'de kooperatif ve kentsel dönüşüm mağdurları projeleri "Bakanlığın" devralmasını istiyor

Mezuniyet törenini beklerken kamyonun çarptığı genç hemşire hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'de motosiklet ve bisikletliler 15 Temmuz için etkinlik düzenlendi

İzmir'de belediyeden umudunu kesen hak sahipleri, konut projesini kendileri tamamlamak istiyor

İzmir'de belediyeden umudunu kesen hak sahipleri, konut projesini kendileri tamamlamak istiyor
İzmir Ödemiş orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir Ödemiş orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Güçlerini birleştiren 16 kadın, kurdukları tesiste mantar üretimine başladı

Güçlerini birleştiren 16 kadın, kurdukları tesiste mantar üretimine başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet