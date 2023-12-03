Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,159.10
BTC/USDT
39,398.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programı'nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, bazı kişilerin çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle tribünün ilgili blokundaki bütün tarafların bir sonraki maça girişlerinin yasaklanmasının "ceza sorumluluğunun şahsiliği" ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

İsmet Karakaş  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), gittiği maçta bulunduğu tribündeki bazı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bir sonraki maça girişi yasaklanan kişinin başvurusu üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu yönde tezahürat yapanların kameralarla tek tek belirlenmesi ve bu kişilere yaptırım uygulanması tavsiyesinde bulundu.

KDK'nin kararına göre, bir taraftarın gittiği maçta, tribündeki bazı kişiler çirkin ve kötü tezahüratta bulundu. Bu nedenle tribünün ilgili blokunda bulunan bütün tarafların bir sonraki maça girişleri Pasolig uygulaması üzerinden yasaklandı.

Kendisinin çirkin ve kötü tezahürat yapmadığını, Pasolig uygulamasında maça girenlerin kimlik bilgilerinin bulunduğunu, çirkin ve kötü tezahürat yapanların tek tek stadyumda bulunan kameralarla belirlenerek ceza uygulanabileceğini savunan taraftar, KDK'ye şikayette bulundu.

KDK, çirkin ve kötü tezahürat yapanların kamera sistemleriyle tek tek belirlenerek ceza uygulanması yönünde TFF'ye tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, elektronik kart sistemi, stadyumlarda kurulu kameralar ve teknik donanım ile tespit edilmeden, yalnızca temsilci raporları esas alınarak, kusurlu-kusursuz ayrımı yapılmaksızın tribündeki bütün taraftarlara ceza uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu kaydedildi.

Mevcut uygulamayla, çirkin ve kötü tezahürata katılmayan seyircilerin de doğrudan disiplin yaptırımının muhatabı tutulduğu belirtilen kararda, bunun "ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi"ne açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunanların tek tek belirlenebileceğine işaret edilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Belli bir blokta yer alan bazı taraftar grupları tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle blokta bulunan tüm seyircilerin cezalandırılmasından vazgeçilmesine, ilgili kanun uyarınca stadyumlarda kameralarla teknik donanımların kurulmasının ve elektronik kart uygulamasının ortaya çıkma amacına uygun olarak sorumlularının tek tek tespit edilerek cezalandırılması hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engellilik, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir gerçek
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Benzer haberler

KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu

KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezalarını onadı

TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası

TFF: Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir

TFF: Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisi Türkiye Futbol Federasyonuna aittir
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Kızlar, destek görmenin keyfini sürüyorlar

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası: Kızlar, destek görmenin keyfini sürüyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet