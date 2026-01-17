Dolar
Gündem

Kaza nedeniyle kapanan Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe açıldı

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Üsküdar Harem Sahil Yolu, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fatih Çağlar Demirbaş, Hamdi Dindirek, Muhammed Gencebay Gür  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Kaza nedeniyle kapanan Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe açıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda ilerleyen tırın üzerinde bulunan ekskavatör, yol takına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tak yola devrilirken, cadde üzerinde seyreden ve park halinde bulunan 7 araçta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yolun her iki yönü de ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin vinçlerle olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından devrilen yol takı kaldırılırken, zarar gören araçlar da çekiciyle bulundukları yerden götürüldü.

Temizlik çalışmalarının ardından Üsküdar Harem Sahil Yolu yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
