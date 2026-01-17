Kaza nedeniyle kapanan Üsküdar Harem Sahil Yolu trafiğe açıldı
Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Üsküdar Harem Sahil Yolu, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İstanbul
Üsküdar Harem Sahil Yolu'nda ilerleyen tırın üzerinde bulunan ekskavatör, yol takına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tak yola devrilirken, cadde üzerinde seyreden ve park halinde bulunan 7 araçta hasar oluştu.
Kaza nedeniyle yolun her iki yönü de ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin vinçlerle olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından devrilen yol takı kaldırılırken, zarar gören araçlar da çekiciyle bulundukları yerden götürüldü.
Temizlik çalışmalarının ardından Üsküdar Harem Sahil Yolu yeniden trafiğe açıldı.